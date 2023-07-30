Нетаньяху надеется, что политики Израиля смогут летом найти компромисс по спорным вопросам

Премьер-министр страны отметил, что достижение соглашений возможно

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, подводя итоги летней сессии Кнессета (парламент), выразил надежду на то, что политики используют парламентские каникулы для поиска компромисса по спорным вопросам. Это заявление он сделал на еженедельном заседании правительства на фоне продолжающихся протестов оппозиции против судебной реформы.

"Члены правительства, как мы и обещали, мы используем эти летние каникулы, чтобы попытаться достичь соглашений между нами. Я надеюсь, в этот раз протянутые [в знак компромисса] руки не останутся висеть в воздухе", - сказал премьер, высказывания которого распространила правительственная пресс-служба. "Достижение соглашений возможно. Нам необходимо достичь соглашений, и значительное большинство общества понимает эту простую истину", - добавил он.

Кнессет одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы и ограничивающий полномочия Верховного суда в части блокирования решений правительства. Вечером того же дня Нетаньяху выступил с телеобращением к согражданам, в котором, в частности, подчеркнул, что его партнеры по коалиции до последнего момента пытались добиться компромисса с оппозицией, но та, по его словам, с самого начала споров вокруг судебной реформы отвергала все предложения коалиции. Премьер отметил, что правительство продолжит поиски точек соприкосновения с противниками реформы как минимум до ноября текущего года.

Оппозиция с начала года резко протестовала против всей реформы, а во время решающих дебатов в третьем чтении оппозиционные депутаты вовсе бойкотировали голосование, демонстративно покинув зал заседаний Кнессета. Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной.