Зеленский пригрозил "негативом" депутатам, которые не поддержат законы для вступления в ЕС

Президент Украины не уточнил, какие именно последствия могут ждать тех, кто не будет работать "позитивно"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тех депутатов Верховной рады, которые не поддержат законы, необходимые для переговоров о членстве страны в Евросоюзе, могут ожидать негативные последствия.

"Должны быть приняты все законы, которые необходимы для открытия переговоров с Евросоюзом. Если кто-то не готов в Верховной раде Украины работать позитивно, он или она должны понимать, какой это будет негатив для них в их общинах. И они должны чувствовать соответствующее отношение к себе - или они за Украину, или им будет сложно на Украине", - сказал он в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале.

При это Зеленский не уточнил, какие именно последствия могут ждать тех депутатов Рады, которые не будут работать "позитивно".

После начала специальной военной операции России власти Украины начали массово возбуждать уголовные дела против "пророссийски настроенных" политиков и журналистов, писателей, священников и других граждан. По данным бывшего лидера запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука, уже открыто более 17 тыс. таких дел, причем людей обвиняют в "государственной измене", что предполагает до 15 лет лишения свободы.

Местные СМИ отмечают, что впоследствии под видом борьбы с "изменниками" власти страны начали травлю своих политических оппонентов. В частности, дело по этой же статье возбуждено против экс-президента Петра Порошенко, которого считают одним из вероятных соперников нынешнего главы государства Владимира Зеленского на ближайших выборах.

Украина и Евросоюз

Зеленский 28 февраля 2022 года подписал заявку на вступление Украины в Евросоюз. Главы государств и правительств ЕС на саммите в Брюсселе 23 июня того же года одобрили предоставление Украине и Молдавии статуса кандидатов на вступление в сообщество. Для запуска соответствующего переговорного процесса странам необходимо выполнить несколько условий, включая проведение реформ.

22 июня был представлен предварительный доклад Еврокомиссии (ЕК) о готовности Украины к переговорам о вступлении в ЕС, согласно которому Киев полностью выполнил лишь два из семи условий для начала процесса - принял законодательство о судебной реформе, а также о свободе СМИ. Прогресс в реформе Конституционного суда Украины был оценен на четверку по пятибалльной шкале. В части принятия законодательства по борьбе с коррупцией, отмыванием денег, олигархизацией и по статусу меньшинств Киев получил тройку.

На Украине заявили, что ожидали от ЕК более высоких оценок выполнения рекомендаций, особенно в части борьбы с коррупцией. При этом власти надеются до октября выполнить оставшиеся пять условий для начала переговоров. 24 июля Зеленский заявил, что Киев полностью готов к переговорам о вступлении в ЕС.