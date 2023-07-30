Лидер оппозиции в Израиле потребовал заморозить судебную реформу на 18 месяцев

Яир Лапид назвал это единственным решением, которое позволит вернуться к переговорам

ТЕЛЬ-АВИВ, 30 июля. /ТАСС/. Лидер парламентской оппозиции в Израиле, глава партии "Еш Атид" Яир Лапид потребовал от правящей коалиции на 18 месяцев заморозить законотворческий процесс по судебной реформе. Только с учетом этого требования, по его словам, возможны дальнейшие переговоры между оппозицией и коалицией в поисках компромисса по спорным моментам в вопросах преобразований судебной системы страны.

"Единственное возможное решение и единственное, что позволит вернуться к переговорам, - это заморозка законотворчества. Правительство и оппозиция должны вместе ввести 18-месячный мораторий [на обсуждение в парламенте судебной реформы]", - написал политик в Twitter. "До тех пор пока не будет заморожено законотворчество, нет смысла разговаривать о других законах и соглашениях, поскольку достаточно очевидно, что правительство снова сбежит в последний момент", - считает он.

В ответ на это в партии "Ликуд", возглавляющей правящую коалицию, заметили, что в бытность премьер-министром Израиля в 2022 году сам Лапид заявлял о готовности вести переговоры с палестинским лидером Махмудом Аббасом без каких-либо предварительных условий, а теперь же выдвигает целый список требований для дискуссий с политическими оппонентами внутри Израиля. "Мы приглашаем Лапида вступить в переговоры сегодня, чтобы мы все могли достичь широкого соглашения", - добавила представительница партии "Ликуд", чьи слова приводит издание Maariv.

Споры вокруг судебной реформы

Кнессет (парламент Израиля) одобрил в понедельник в окончательном чтении закон о так называемом принципе разумности, являющийся одним из ключевых и самых спорных элементов судебной реформы и ограничивающий полномочия Верховного суда в части блокирования решений правительства.

Вечером того же дня премьер-министр Биньямин Нетаньяху выступил с телеобращением к согражданам, в котором, в частности, подчеркнул, что его партнеры по коалиции до последнего момента пытались добиться компромисса с оппозицией, но та, по его словам, с самого начала споров вокруг судебной реформы отвергала все предложения. Премьер добавил, что правительство продолжит поиски точек соприкосновения с противниками реформы как минимум до ноября 2023 года.

Оппозиция с начала года резко протестовала против всей реформы, а во время решающих дебатов в третьем чтении оппозиционные депутаты вовсе бойкотировали голосование, демонстративно покинув зал заседаний Кнессета. Противники реформы считают, что предложенный кабмином план преобразований судебной системы подрывает основы демократии в Израиле. Правительство во главе с Нетаньяху настаивает, что реформа, напротив, сделает политическую систему страны более демократичной. Попытки правящей коалиции и оппозиции найти компромиссное решение этой проблемы до сих пор не увенчались успехом, несмотря на посреднические усилия президента страны Ицхака Герцога.