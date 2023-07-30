30 июля, 15:08

СМИ: в Пакистане не менее 35 человек погибли в результате взрыва на съезде партии

Rescue 1122/ Handout via REUTERS
© Rescue 1122/ Handout via REUTERS

По информации Geo News, его устроил террорист-смертник

ТАСС, 30 июля. По меньшей мере 35 человек погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного террористом-смертником на съезде партии "Собрание исламских богословов". Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на экстренные службы и местные власти.

По их данным, также более 200 человек получили ранения различной степени тяжести и были госпитализированы.

Взрыв произошел около 16:00 по местному времени (14:00 мск), когда один из партийных лидеров выступал перед группой сторонников общим числом порядка 400 человек, добавили в правоохранительных органах.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование инцидента и найти виновных, отмечает Geo News. 

Теги:
Пакистан
© Информационное агентство ТАСС
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