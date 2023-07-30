Алиев назвал несанкционированным ввоз груза из Армении через Лачинский коридор

Президент Азербайджана отметил, что армянская сторона совершила военную провокацию на пункте пропуска в Лачине

БАКУ, 30 июля. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что колонна грузовиков из Армении, задержанная ранее на въезде в Лачинский коридор, была несанкционированной. Об этом сообщила пресс-служба азербайджанского лидера по итогам его разговора с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, состоявшегося 29 июля.

"В ходе переговоров президент Алиев отметил, что армянская сторона совершила военную провокацию на пункте пропуска через государственную границу в Лачине, обстреляла азербайджанских пограничников, предприняла попытку контрабанды, направила в Азербайджан несанкционированную колонну грузовиков", - отмечается в сообщении.

Алиев подчеркнул, что Баку предлагал использовать маршрут Агдам - Ханкенди для снабжения армянского населения, и это предложение было поддержано Евросоюзом и Международным комитетом Красного Креста (МККК).

"Президент Азербайджана заявил, что Армения выступила против всех предложений. Заявления армянской стороны о "гуманитарной ситуации" и "блокаде" являются политическими манипуляциями", - говорится в сообщении.

Кроме того, Алиев заявил, что Ереван "осуществляет подрывную деятельность" и пытается препятствовать контактам и диалогу между Баку и представителями армянского населения Карабаха.

Ситуация вокруг Лачинского коридора

В четверг заместитель главы МИД Армении Ваан Костанян заявил, что конвой с грузом гуманитарной помощи из Армении для жителей Нагорного Карабаха не может въехать в Лачинский коридор из-за отсутствия разрешения со стороны властей Азербайджана.

По информации армянской стороны, Лачинский коридор, который является единственной сухопутной дорогой из Нагорного Карабаха в Армению, был перекрыт 12 декабря 2022 года группой азербайджанцев, а затем Баку официально установил КПП на границе с Арменией возле моста Хакари.

Население Нагорного Карабаха получает гуманитарную помощь при содействии российских миротворцев и МККК, а жители региона, которые нуждаются в медицинской помощи, отправляются в Армению с помощью МККК. 15 июня, после перестрелки между армянскими и азербайджанскими пограничниками, Баку запретил доставку любой гуманитарной помощи в Нагорный Карабах.