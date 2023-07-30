Блинкен уверен, что Конгресс США одобрит продажу атомных подлодок Австралии

Глава Госдепа отметил двухпартийную поддержку такого решения

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Конгресс США не будет препятствовать продаже американских атомных подводных лодок (АПЛ) Австралии. Уверенность в этом выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийским журналистам, стенограмму которого опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Конгресс играет ключевую роль в нашей системе, и мы прорабатываем детали. Но все, что я слышу и вижу, свидетельствует, что есть прочная двухпартийная поддержка и готовность Конгресса продвигаться вперед. Так что я в полной мере ожидаю этого", - сказал глава американской дипломатии, отвечая на вопрос ведущей передачи 60 Minutes о том, есть ли гарантии того, что Конгресс одобрит продажу АПЛ Канберре. Блинкен добавил, что "по-настоящему уверен" в готовности республиканцев и демократов одобрить указанный шаг.

Австралия объявила о намерении создать собственный атомный подводный флот осенью 2021 года после сообщения о заключении военного альянса AUKUS с Великобританией и США. В марте этого года в рамках AUKUS был принят трехэтапный план предоставления Канберре АПЛ с неядерным вооружением. Предполагается, что к 2027 году в Австралии будут размещены пять атомных подводных лодок ВМС США и Великобритании. С 2033 года для австралийских ВМС будут приобретены три американские подлодки класса Virginia, а к началу 2040-х годов Великобритания построит для Австралии первую субмарину нового класса SSN-AUKUS (дальнейшее производство к 2042 году будет перенесено в Аделаиду).

Россия и Китай выразили озабоченность планами AUKUS по строительству АПЛ и призывают участников альянса строго выполнять обязательства по нераспространению оружия массового уничтожения.

Ранее на этой неделе Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин встретились в Брисбене с министрами обороны и иностранных дел Австралии Ричардом Марлзом и Пенни Вонг.