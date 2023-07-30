В МИД Турции заявили, что ждут от Швеции действий по недопущению осквернения Корана

Глава дипведомства Хакан Фидан отметил, что продолжение подобных акций под прикрытием свободы волеизъявления является недопустимым

СТАМБУЛ, 30 июля. /ТАСС/. Турция ожидает от Швеции конкретных шагов по недопущению акций, направленных на осквернение священного для мусульман Корана. Об этом заявил глава турецкого МИД Хакан Фидан в телефонном разговоре со своим шведским коллегой Тобиасом Билльстрёмом, сообщил МИД республики по итогам состоявшихся переговоров.

"Было подчеркнуто, что продолжение подобных акций под прикрытием свободы волеизъявления является недопустимым, и отмечено, что от правительства Швеции ожидают конкретных шагов по их недопущению в дальнейшем", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что главы МИД двух стран также обсудили вопрос членства Швеции в НАТО. В Анкаре ранее неоднократно заявляли, что ждут от Стокгольма выполнения обязательств по борьбе с терроризмом, что предусмотрено подписанным странами меморандумом.

Власти Турции крайне резко реагируют на проводимые в странах Европы, в частности, Дании и Швеции, акции по осквернению Корана.