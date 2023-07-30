В Белоруссии заявили о проведении занятий механизированных бригад ВС страны с ЧВК "Вагнер"

В Минобороны республики уточнили, что упор делается на ведение боевых действий в современных условиях

МИНСК, 30 июля. /ТАСС/. Подразделения механизированных бригад Вооруженных сил (ВС) Белоруссии приступили к совместным занятиям с инструкторами ЧВК "Вагнер". Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Проводятся тренировки по слаживанию отделений, взводов, рот с учетом опыта специалистов ЧВК", - говорится в сообщении телеграм-канала оборонного ведомства.

В Минобороны уточнили, что упор делается на ведение боевых действий в современных условиях, "отрабатываются элементы активной обороны, а также вопросы обеспечения живучести на поле боя с учетом активного применения беспилотной авиации".

Ранее в Минобороны сообщало, что военнослужащие Сил специальных операций Вооруженных сил Белоруссии совместно с бойцами ЧВК "Вагнер" отработали выполнение учебно-боевых задач на расположенном вблизи белорусско-польской границы полигоне "Брестский". До этого в оборонном ведомстве информировали, что бойцы "Вагнера" участвовали в подготовке военнослужащих Территориальных войск Белоруссии в районе города Осиповичи Могилевской области. Ранее в Минске сообщали, что белорусским военным ведомством и руководством компании выработан план взаимодействия на ближайшую перспективу.

Также представители ЧВК "Вагнер" участвовали в совместных учебно-боевых мероприятиях с подразделениями Внутренних войск МВД Белоруссии.

Численность прибывших в республику бойцов ЧВК "Вагнер" белорусская сторона не уточняет.