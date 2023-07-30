Экс-премьер Пакистана осудил теракт в стране

Имран Хан призвал власти "пересмотреть приоритеты"

ИСЛАМАБАД, 30 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Пакистана и председатель оппозиционной партии "Движение за справедливость" (ДЗС) Имран Хан в воскресенье осудил нападение террориста-смертника в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом политик написал в Twitter.

"Опечален, узнав о взрыве в Баджауре, который унес более 40 драгоценных жизней и ранил 150 человек", - говорится в сообщении. Экс-премьер исламской республики выразил соболезнования семьям погибших. Он также призвал власти "пересмотреть приоритеты", в частности направить более пристальное внимание и ресурсы государства на борьбу с терроризмом.

Ранее в воскресенье телеканал Geo News сообщил, что в округе Баджаур провинции Хайбер-Пахтунхва прогремел взрыв, устроенный террористом-смертником на съезде входящей в правящую коалицию партии "Собрание исламских богословов". В результате ЧП погибло не менее 40 человек, еще 200 получили ранения.