В Дании рассмотрят возможность ограничения акций с сожжением Корана

Согласно заявлению правительства страны, это должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Правительство Дании изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании. Об этом говорится в заявлении кабинета.

"Правительство Дании изучит возможность вмешательства в особых ситуациях, когда, например, оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для Дании, не в последнюю очередь в отношении безопасности. Это, конечно, должно быть сделано в рамках конституционно защищенной свободы выражения мнений и таким образом, чтобы это не меняло того факта, что свобода выражения мнений в Дании широко распространена", - указано в документе.

Отмечая важность защиты свободы слова как одной из главных ценностей демократического общества, в распространенном МИД заявлении подчеркивается необходимость в условиях роста напряженности в Европе "создавать партнерства, а не сеять вражду между народами". "Сейчас мы наблюдаем ситуацию, когда сожжения священного Корана в Дании достигли того уровня, при котором во многих частях мира, на разных континентах Дания выглядит страной, поощряющей оскорбление и очернение культур, религий и традиций других стран. Правительства 15 стран выступили с осуждением Дании, наших послов вызывают [в МИД] для беседы", - также указано в заявлении, где напоминается, что Организация исламского сотрудничества собирается в понедельник на заседание в ответ на сожжения священного Корана в Дании и Швеции.

Далее в нем говорится, что несколько акций было проведено прежде всего с целью оскорбления и провоцирования реакции других стран, что могло иметь серьезные последствия, которые наносят существенный вред интересам Дании и других стран-единомышленников. Они могут также стать серьезной проблемой для национальной безопасности королевства.

В заявлении указано, что правительство Дании дистанцируется от акций с сожжением Корана и осуждает их. "Сожжения являются глубоко оскорбительными и бездумными актами, совершенными отдельными лицами. Эти лица не представляют ценности датского общества, на которых оно построено, - подчеркивается в обнародованном тексте. - Они льют воду на мельницу экстремистов. Они сеют рознь в то время, когда нужно единство, и играют на руку тем странам, которые хотят вбить клин между Западом и Глобальным Югом".

Провокационные акции

Как пояснил в интервью Danmarks Radio министр иностранных дел Ларс Лёкке Расмуссен, "только в воскресенье перед иностранными посольствами в Дании было сожжено пять экземпляров Корана, а завтра [будет сожжено] семь". В июле представители праворадикальной группы "Датские патриоты" сожгли Коран перед зданиями посольств Египта, Турции и Ирака. МИД Дании в связи с этим заявлял, что уничтожение священных книг и религиозных символов - постыдный акт, достойный осуждения. Ведомство напомнило, что в королевстве свобода вероисповедания и многие подданные исповедуют ислам. При этом МИД указал на "необходимость уважать свободу выражения мнений и свободу собраний".