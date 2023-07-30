Глава МИД Франции заявила об отсутствии планов проводить эвакуацию своих граждан из Нигера

По словам Катрин Колонны, в стране находятся 500-600 французов

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Французские власти пока не принимали решение об эвакуации своих граждан из Нигера, где произошел переворот. Об этом заявила в эфире радиостанции RTL глава МИД Франции Катрин Колонна.

По ее словам, в Нигере находятся 500-600 французов. "Франция, как и всегда, защищает своих граждан, и мы проявляем максимальную бдительность", - сказала Колонна, отметив, что в настоящее время ситуация "несколько успокоилась".

"Со всеми французскими гражданами был установлен контакт. Как и всегда в таких ситуациях, принимаются меры предосторожности, - добавила министр. - Эти меры будут усилены, если потребуется, но пока решение об эвакуации не принималось".

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан, а также загранучреждения, и пообещал дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут. С требованием обеспечить безопасность загранучреждений также выступил МИД Франции.

Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходит перед зданием посольства Франции в столице Нигера - городе Ниамей. Протестующие выступают, в частности, против присутствия на территории страны иностранных баз. В Ниамее расположена крупнейшая в этой части Африки авиабаза Франции. Ее французский контингент составляет около 1,5 тыс. военных.