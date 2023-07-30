В Киеве заявили о начале переговоров с США по гарантиям безопасности на следующей неделе

Глава офиса украинского президента Андрей Ермак отметил, что "речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях"

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Украина рассчитывает, что переговоры с США по двустороннему документу о гарантиях безопасности начнутся уже на следующей неделе. Об этом заявил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.

"Украина начнет переговоры с США по двустороннему соглашению о предоставлении гарантий безопасности уже на следующей неделе. Эти гарантии будут действовать до вступления Украины в НАТО, что является самой надежной гарантией безопасности", - написал он в Telegram-канале.

Ермак заявил также, что "гарантии безопасности для Украины будут представлять собой конкретные и долговременные обязательства, <...> речь идет об оборонной и финансовой поддержке, а также о санкциях".

НАТО утвердила на встрече на высшем уровне в Вильнюсе, состоявшейся 11-12 июля, программу многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения нынешнего конфликта на Украине. Кроме того, G7 приняла после саммита Североатлантического альянса декларацию о долгосрочных гарантиях безопасности Украины, которая, в частности, гласит, что Киев должен получить значительный военный потенциал. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это решение чрезвычайно ошибочным и потенциально очень опасным. Как пояснил Песков, оно, по сути, означает, что G7 посягает на безопасность России.