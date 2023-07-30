На саммите ECOWAS назвали Базума законным президентом и главой Республики Нигер

Саммит организации также выдвинул ультиматум нигерским мятежникам

ПРЕТОРИЯ, 30 июля. /ТАСС/. Чрезвычайный саммит Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), который состоялся в нигерийской столице Абудже, подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками президент Нигера Мохамед Базум остается главой государства. Об этом говорится в итоговом коммюнике встречи в верхах, которое зачитал председатель Комиссии ECOWAS Омар Алиу Турэй.

"Базум остается законным и избранным президентом Нигера и главой государства, признаваемым ECOWAS, Африканским союзом и международным сообществом, - сказал он в выступлении, которое транслировалось на портале организации. - Исходя из этого, только официальные документы за подписью президента Базума или тех лиц, которых он в этом уполномочил в установленном порядке, будут признаваться ECOWAS".

Саммит осудил попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента Базума, членов его семьи и правительства. "Требуем немедленного освобождения и восстановления Базума как президента и главы государства, требуем полного восстановления конституционного порядка, - говорится в коммюнике. - Отвергаем любые фальшивки, которые могут выдаваться за документы об отставке Базума. Рассматриваем незаконное удержание Базума как находящегося в ситуации заложника и возлагаем на мятежников полную ответственность за безопасность Базума, его семьи и членов его правительства".

Возможное использование силы

Саммит ECOWAS, который прошел под председательством президента Нигерии Болы Тинубу, выдвинул ультиматум нигерским мятежникам. "Если эти требования не будут выполнены в течение одной недели, то будут приняты все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере, - говорится в коммюнике. - Эти меры могут включать использование силы".

Омар Алиу Турэй сообщил, что в целях выполнения этого положения начальники генштабов стран ECOWAS экстренно созываются на заседание.

"Все ответственные за насилие и террор в отношении граждан Нигера и их собственности будут призваны к ответу, - подчеркнуто в решениях встречи в верхах. - ECOWAS осуждает заявления с поддержкой мятежников со стороны зарубежных государств и иностранных частных военных контрактников. Мы ценим поддержку со стороны зарубежных государств и международных партнеров, которые разделяют позицию ECOWAS".

Саммит принял решение утвердить и направить специального представителя ECOWAS в Нигер с тем, чтобы передать его требования.

Немедленные санкции

Одновременно саммит ECOWAS принял целый пакет санкций, направленных против мятежников, включая закрытие границ с Нигером, запрет на авиационное сообщение. Также прекращаются все финансовые операции с Нигером, в том числе в области энергетики, замораживаются государственные активы Нигера в Центробанках стран ECOWAS, замораживаются государственные счета и активы Нигера, а также нигерских компаний с государственным участием в коммерческих банках стран ECOWAS. Приостанавливается участие Нигера в получении любой финансовой помощи.

Саммит принял и персональные санкции. Так, замораживаются активы и вводится запрет на передвижение военных, принявших участие в попытке мятежа. Это касается их родственников и любых гражданских лиц, которые будут действовать в правительственных структурах, создаваемых военными.

Омар Алиу Турэй подчеркнул, что все эти санкционные меры вводятся немедленно.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.