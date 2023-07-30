В Швеции назвали ситуацию с безопасностью самой серьезной со времен Второй мировой войны

Это связано с акциями с сожжением Корана

СТОКГОЛЬМ, 30 июля. /ТАСС/. Швеция находится в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны после акций с сожжением Корана. Правительство анализирует создавшееся положение, написал в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон после беседы с датской коллегой Метте Фредериксен.

"Правительство Швеции обсудило с правительством Дании вопрос о сожжении копий священных писаний. Мы находимся в самой серьезной ситуации в области политики безопасности со времен Второй мировой войны, и здесь, дома, мы знаем, что государства, государственные деятели и отдельные лица могут воспользоваться ситуацией, - отметил он. - Хотя путь вперед может быть разным в странах, сейчас мы провели одинаковый анализ: ситуация опасна и необходимы меры".

Правительство Дании заявило, что изучит возможность не предоставлять разрешение на проведение общественных собраний в особых ситуациях, когда оскорбляются другие страны, культуры и религии и когда это может иметь серьезные негативные последствия для безопасности Дании. "В Швеции мы также уже начали работу по анализу правовой ситуации, в том числе закона об общественном порядке, с целью рассмотрения мер по укреплению нашей национальной безопасности", - написал Кристерссон.