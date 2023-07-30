Блинкен: США нужно одновременно реагировать и на изменение климата, и на угрозу конфликта

По словам госсекретаря, "есть экзистенциальный вызов времени, но это не означает, что нет серьезных вызовов международному порядку"

ВАШИНГТОН, 30 июля. /ТАСС/. Власти США должны реагировать на глобальное потепление и одновременно учитывать риск начала ядерного конфликта. Такое мнение выразил госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью австралийским журналистам, стенограмму которого опубликовала пресс-служба американского внешнеполитического ведомства.

"Думаю, [в этом вопросе] не может быть иерархии. Есть вещи, которые находятся в центре внимания, как волк на пороге, в их числе возможность конфликта, но нет сомнений, что климат представляет экзистенциальный вызов для всех нас", - ответил он на вопрос ведущей передачи 60 Minutes о том, что является большей угрозой для человечества - угроза ядерной войны или изменение климата на планете.

По словам госсекретаря США, "есть экзистенциальный вызов времени, но это не означает, что нет серьезных вызовов международному порядку". К числу последних Блинкен отнес проведение Россией специальной военной операции на Украине. "Нам следует выполнять сразу много задач", - добавил шеф американской дипломатии. "Перед нами множество вызовов, и нам нужно реагировать на них одновременно", - считает он.

Президент США Джо Байден на саммите НАТО в июле выразил уверенность в том, что климатические изменения представляют собой "главную угрозу человечеству".