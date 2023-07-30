30 июля, 19:26

Эстонская полиция задержала мужчину, забросавшего яйцами здание посольства РФ в Таллине

Речь идет о журналисте Аркадие Бабченко

МОСКВА, 30 июля. /ТАСС/. Эстонские правоохранительные органы задержали мужчину, который забросал яйцами здание российского посольства в Таллине. Об этом сообщила полиция Эстонии.

"Сегодня после полуночи мужчина 1977 года рождения забросал яйцами стену посольства Российской Федерации. Мужчина был задержан на месте патрулем, против него заведено дело", - говорится в сообщении пресс-службы полиции, которое приводит эстонский портал Delfi.

По информации портала, задержанный - журналист Аркадий Бабченко, который ранее был включен Минюстом РФ в реестр иноагентов.

Детали случившегося пока не разглашаются. 

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