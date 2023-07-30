Франция поддержала требование ECOWAS о восстановлении конституционного порядка в Нигере

Париж потребовал прекратить насилие, которое отмечается в последние дни в стране

ПАРИЖ, 30 июля. /ТАСС/. Франция поддерживает требование Чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) о восстановлении конституционного порядка в Нигере с возвращением власти законному президенту Мохамеду Базуму. Об этом говорится в коммюнике МИД Франции.

"Франция приветствует решение глав государств ECOWAS, которое предусматривает немедленное восстановление конституционного порядка в Нигере и возвращение к власти избранного народом Нигера президента Мохамеда Базума", - говорится в сообщении.

Париж потребовал прекратить насилие, которое отмечается в последние дни в Нигере. МИД Франции также напомнил об обязательствах по защите дипломатических учреждений и иностранных граждан.

"Приняты меры укрепления безопасности французского посольства", - указали во внешнеполитическом ведомстве.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон пообещал дать жесткий ответ на попытки нападения на французских граждан или дипучреждения. В свою очередь глава МИД Франции Катрин Колонна отметила, что Париж пока не принимал решение об эвакуации французских граждан.

Саммит ECOWAS

Ранее саммит ECOWAS подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками Базум остается главой Нигера. Кроме этого, участники совещания осудили попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства.

Также был выдвинут ультиматум нигерским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели, государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы".

Ситуация в Нигере

В воскресенье в столице Нигера прошла массовая акция протеста. Ее участники вышли на улицы города, руководствуясь, в частности, призывом военных властей страны протестовать против чрезвычайного саммита ECOWAS.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. Сегодня организация объединяет 15 государств региона. Членство трех стран, где за последние несколько лет власть захватили военные, - Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали - приостановлено.