Лондон заявил о планах укреплять военное сотрудничество с африканскими странами

Глава британского МИД Джеймс Клеверли отметил, что отсутствие четкой стратегии Запада в Африке привело к усилению в регионе позиций ЧВК "Вагнер"

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Великобритания намерена укреплять сотрудничество с африканскими странами в сфере безопасности и внедрять программы подготовки местных воинских формирований. Об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Джеймс Клеверли в интервью газете Financial Times.

По его словам, Лондон готов "серьезно рассмотреть" просьбы со стороны лидеров государств Африки об обучении британскими инструкторами военнослужащих африканских армейских подразделений. В настоящее время Великобритания проводит курсы подготовки военнослужащих в нескольких африканских странах, в том числе в Кении и Гане, а также принимает участие в нескольких миротворческих миссиях на континенте.

Клеверли также отметил, что отсутствие четкой стратегии Запада в Африке привело к усилению позиций ЧВК "Вагнер" в регионе. "Нам необходимо быть честными перед самими собой. Группа "Вагнер" не была бы активна в Африке, если бы эта ниша была занята", - сказал министр в преддверии визита в Гану, Нигерию и Замбию.

Он добавил, что Запад должен предложить Африке альтернативный вариант развития, который бы отличался от подхода РФ или КНР. "Что касается Китая, то я разговариваю с африканскими лидерами, которые испытывают дискомфорт от имеющегося уровня задолженности и от того, что Китай, например, не взаимодействует с Парижским клубом [кредиторов], когда доходит дело до урегулирования [вопроса] с задолженностью", - указал Клеверли.