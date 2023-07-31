Times: Британия отложила признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией

В новых обстоятельствах такое решение несло бы в себе более весомые дипломатические риски, поскольку фактически речь шла о внесении в запрещенный список "агентства российского правительства", поясняет газета The Times

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Великобритании отложили вопрос внесения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций после попытки мятежа в конце июня. Как сообщила газета The Times со ссылкой на источники, данные о бюджетном финансировании группы вынудили правительство королевства пересмотреть юридические последствия подобного шага.

Издание отметило, что в новых обстоятельствах признание ЧВК "Вагнер" террористической организацией несло в себе более весомые дипломатические и легальные риски, поскольку фактически речь шла о внесении в запрещенный список "агентства российского правительства". Тем не менее, по информации газеты, глава МВД Великобритании Суэлла Браверман по-прежнему намерена найти способ включить ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций.

27 июня президент РФ Владимир Путин заявил, что российское государство полностью обеспечивало содержание группы "Вагнер". По его словам, только с мая 2022 года по май 2023-го на денежное содержание бойцов и стимулирующие выплаты государство выделило "Вагнеру" 86 млрд 262 млн рублей.

В мае The Times со ссылкой на источники в британском кабмине сообщила, что правительство Великобритании собирается в ближайшие недели признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией. По их сведениям, власти Соединенного Королевства на протяжении месяцев готовили юридические обоснования включения ЧВК "Вагнер" в список террористических организаций с целью "оказания давления на Россию". Наделение ЧВК "Вагнер" соответствующим статусом сделает уголовным преступлением в Великобритании принадлежность к организации, посещение организуемых ею мероприятий, выражение ей своей поддержки или ношение ее символики.