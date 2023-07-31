30 июля, 22:21
Попытка госпереворота в Нигере

Британия сообщила о приостановке помощи Нигеру после военного переворота

Соединенное Королевство продолжит оказывать гуманитарную поддержку стране, заявил замглавы МИД Великобритании Эндрю Митчелл

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании приостановит реализацию долгосрочных программ помощи Нигеру на цели развития после военного переворота в стране. Об этом сообщил замглавы МИД Соединенного Королевства Эндрю Митчелл.

Читайте также
Что известно о попытке госпереворота в Нигере

"Великобритания полностью поддерживает немедленные политические и экономические меры, объявленные сегодня Экономическим сообществом стран Западной Африки (ECOWAS), и приостановит долгосрочную помощь Нигеру на цели развития. Однако мы продолжим оказывать важную гуманитарную помощь народу Нигера. Великобритания - ответственный партнер демократически избранного правительства Нигера", - сказано в заявлении. В нем также говорится, что Великобритания призывает к немедленному возвращению к власти президента страны Мохамеда Базума для восстановления конституционного порядка.

Ранее саммит ECOWAS подтвердил, что захваченный и удерживаемый мятежниками Базум остается главой Нигера. Кроме этого, участники совещания осудили попытку государственного переворота в Нигере и незаконное удержание президента, членов его семьи и правительства. Также был выдвинут ультиматум нигерским мятежникам. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели, государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере", которые "могут включать использование силы". 

Теги:
НигерВеликобританияБазум, МохамедПопытка госпереворота в Нигере
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация