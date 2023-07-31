Палестинская администрация осудила убийство военного командира ФАТХ в Ливане

Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса выразила обеспокоенность обострением ситуации в лагере беженцев Айн аль-Хильва

БЕЙРУТ, 31 июля. /ТАСС/. Администрация президента Палестины Махмуда Аббаса обеспокоена обострением ситуации в лагере беженцев Айн аль-Хильва на юге Ливана, где вспыхнули вооруженные столкновения.

"Вероломное убийство военного командира [палестинского движения] ФАТХ Абу Ашрафа аль-Армуши проникшими в лагерь террористами преследует цель подорвать стабильность в Айн аль-Хильве, - указывается в заявлении администрации, переданном в воскресенье агентством WAFA. - Мы осуждаем эту подлую расправу, которая не останется без ответа, и те, кто ее учинил, предстанут перед правосудием".

Как отмечается в тексте, экстремистские группировки в лагере "выполняют планы врагов палестинского народа и посягают на безопасность ливанского государства". "Такая преступная деятельность нарушает все красные линии и абсолютно неприемлема", - подчеркивается в заявлении. Палестинцы поддерживают шаги ливанского правительства по восстановлению порядка и законности, заявили в администрации. "Мы подтверждаем нашу заинтересованность в укреплении суверенитета Ливана и стабильности в лагерях палестинских беженцев", - говорится в сообщении.

Ранее руководство ФАТХ потребовало выдачи боевиков, причастных к нападению на аль-Армуши.

Конфликт в Айн аль-Хильве парализовал жизнь Сайды - города, расположенного в 40 км от Бейрута. Движение по южному шоссе было перекрыто из-за угрозы обстрела. Несколько сотен жителей лагеря вынуждены были покинуть дома, расположенные в опасной зоне, и укрылись в местной мечети.

По данным медицинских источников, число погибших в ходе перестрелок достигло шести, еще 15 человек доставлены в больницу с ранениями. Среди ливанских военных, которые контролируют проезды в лагерь, также есть раненые. По инициативе мусульманского духовенства и спикера ливанского парламента Набиха Берри продолжаются усилия с целью достижения длительного соглашения о прекращении огня.