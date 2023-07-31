В британском парламенте предположили, что у Лондона осталось менее 50 исправных танков

Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в сфере безопасности, с который сталкивается страна, считает глава комитета по обороне Палаты общин Тобиас Эллвуд

ЛОНДОН, 31 июля. /ТАСС/. Британская армия может располагать менее чем 50 исправными танками Challenger 2 в связи с многолетней политикой сокращения оборонных расходов. Такое мнение выразил глава комитета по обороне Палаты общин (нижней палаты парламента) Тобиас Эллвуд.

"В действительности количество исправных танков может быть на уровне одного танкового полка, то есть в районе 44 единиц, - сказал депутат, слова которого приводит газета The Daily Telegraph. - Столь слабое военное положение не соответствует ухудшающейся ситуации в области безопасности, с который мы сталкиваемся".

Согласно изданию, в период с 2010 по 2014 год Великобритания избавилась от 43 танков Challenger 2, что обошлось Минобороны королевства в 4,3 млн фунтов ($5,5 млн по текущему курсу). Изначально британское правительство закупило 386 танков Challenger 2 в середине 1990-х годов, которые использовались во время войны в Ираке. Из них 40 единиц были списаны еще до 2010 года.

Нынешние планы Минобороны Великобритании предполагают сокращение количества танков с 227 до 148 единиц и их поэтапную замену на новые Challenger 3. По мнению Эллвуда, Соединенное Королевство могло бы передать Украине 75 танков Challenger 2, отправленных на долгосрочное хранение на склады. Ранее Лондон объявил о поставке киевским властям 14 танков Challenger 2.

В феврале газета The Daily Mail сообщила со ссылкой на экспертов, что менее 100 из 227 основных танков Великобритании Challenger 2 считаются боеспособными.