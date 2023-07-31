США поддержали требования ECOWAS вернуть власть правительству Нигера

По оценке госсекретаря Соединенных Штатов Энтони Блинкена, страны сообщества демонстрируют уважение к воле нигерийского народа

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Администрация США поддерживает позицию участников чрезвычайного саммита Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS), которые ранее выступили за возвращение власти правительству Нигера и освобождение президента страны Мохамеда Базума. Об этом говорится в письменном заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, распространенном в воскресенье.

"Мы присоединяемся к ECOWAS и руководителям стран региона в призывах к немедленному освобождению президента [Нигера] Мохамеда Базума и его семьи, а также к восстановлению всех государственных функций легитимного, демократически избранного правительства", - подчеркнул глава американской дипломатии. "США также приветствуют отправку специального представителя председателя ECOWAS в Нигер с тем, чтобы призвать все стороны к взаимодействию с ECOWAS для незамедлительного урегулирования текущей ситуации мирным путем", - указал он.

Как отмечается в документе, Вашингтон "приветствует и дает высокую оценку руководящей роли глав государств ECOWAS и их правительств по защите конституционного строя в Нигере". По оценке Блинкена, страны сообщества демонстрируют "уважение воли нигерийского народа", а их действия соответствуют принципу "нулевой терпимости к переменам, противоречащим конституции".

"США продолжат активное взаимодействие с ECOWAS и руководителями западноафриканских стран по вопросу о дальнейших шагах с целью сохранения с трудом завоеванной демократии в Нигере", - подчеркнул руководитель американского внешнеполитического ведомства.

Участники саммита ECOWAS ранее подтвердили, что по-прежнему считают Базума президентом Нигера. Они осудили попытку государственного переворота и незаконное удержание мятежниками президента, его семьи, а также членов правительства. Участники саммита решили ввести санкции против мятежников, включая закрытие границ с Нигером и запрет на авиационное сообщение. Также прекращаются все финансовые операции с республикой, замораживаются государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS.

ECOWAS было создано весной 1975 года странами Западной Африки. В настоящее время организация объединяет 15 государств региона. Членство Буркина-Фасо, Гвинеи и Мали, где за последние несколько лет власть захватили военные, приостановлено.