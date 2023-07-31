31 июля, 03:00

Минобороны КНР сообщило о первых совместных военных учениях ВВС Китая и ОАЭ

По информации китайского ведомства, маневры нацелены на углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух государств

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Военно-воздушные силы (ВВС) Народно-освободительной армии Китая и Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в августе впервые проведут совместные военные маневры. Как сообщило Министерство обороны КНР, учения пройдут на территории Синьцзян-Уйгурского автономного района на северо-западе Китая.

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В сообщении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети WeChat, уточняется, что маневры состоятся в соответствии с планом двустороннего межармейского сотрудничества на текущий год. "Это первые учения ВВС Китая и ОАЭ, они нацелены на углубление практического взаимодействия между вооруженными силами двух государств", - говорится в тексте.

Предполагается, что маневры "будут способствовать укреплению взаимопонимания и взаимного доверия", отмечается в сообщении. 

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