Премьер Японии на встрече с президентами США и Южной Кореи намерен обсудить КНДР

Также Фумио Кисида планирует затронуть тему трехстороннего сотрудничества с целью поддержания мирового порядка, основанного на верховенстве закона, сообщил генсек японского кабмина Хирокадзу Мацуно

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Японии Фумио Кисида в ходе предстоящей в середине августа встречи с президентами США и Республики Корея Джо Байденом и Юн Сок Ёлем намерен обсудить ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщил в понедельник на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

"В ходе предстоящего саммита мы рассчитываем обсудить проблему Северной Кореи, а также трехстороннее сотрудничество с целью поддержания мирового порядка, основанного на верховенстве закона", - сказал он. Мацуно не привел каких-либо других деталей встречи и не ответил на вопрос, планируются ли переговоры между лидерами в двусторонних форматах.

Как ранее сообщил Белый дом, Байден, Кисида и Юн Сок Ёль 18 августа проведут трехсторонний саммит в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном. Предыдущая очная встреча лидеров трех стран состоялась 21 мая на полях саммита Группы семи, который прошел в Хиросиме.