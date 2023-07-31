Китай и Грузия объявили об установлении двустороннего стратегического партнерства

Пекин и Тбилиси планируют наращивать политическое взаимодействие, а также сотрудничество в области экономики и культуры, передает Xinhua

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Китая и Грузии объявили об установлении отношений стратегического партнерства между двумя странами. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, соответствующее решение было принято в ходе текущего визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР. Согласно совместному заявлению, текст которого распространило агентство, Пекин и Тбилиси планируют наращивать как политическое взаимодействие, так и сотрудничество в области экономики, а также культуры.

"Стороны усилят координацию при решении международных вопросов, продолжат углублять двусторонние межгосударственные отношения, сообща обеспечивать мир, стабильность и развитие в регионе, а также во всем мире", - подчеркивается в заявлении.

Глава грузинского правительства прибыл в Китай, чтобы присутствовать на открытии 31-й летней Универсиады в городе Чэнду (юго-западная провинция Сычуань).