ЕС и Филиппины изучат вопрос о заключении соглашения о свободной торговле

Манила и Брюссель также намерены развивать отношения в космосе и сельском хозяйстве, сообщил филиппинский лидер Фердинанд Маркос - младший

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. ЕС и Филиппины намерены изучить вопрос о возобновлении переговоров, касающихся заключения соглашения о свободной торговле. Как сообщается в понедельник на сайте Еврокомиссии (ЕК), соответствующая договоренность была достигнута в ходе состоявшихся в Маниле переговоров между главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен и президентом Филиппин Фердинандом Маркосом - младшим.

"Филиппины являются для нас ключевым партнером в Индо-Тихоокеанском регионе, и с началом этого процесса мы прокладываем путь к выходу нашего партнерства на новый уровень. Вместе мы реализуем весь потенциал наших отношений, создавая новые возможности для наших компаний и потребителей, а также поддерживая "зеленый" переход и укрепляя справедливую экономику", - отметила фон дер Ляйен.

Маркос - младший в ходе совместного заявления для прессы также отметил, что стороны договорились о заключении финансового соглашения, касающегося развития "зеленой" экономики на Филиппинах. По его словам, на поддержку развития возобновляемой энергетики и борьбу с изменениями климата ЕС предоставит Филиппинам около €60 млн в виде кредитов. Кроме того, филиппинский лидер заявил, что Манила и Брюссель будут развивать отношения в различных сферах, включая космическое пространство и сельское хозяйство.

ЕС и Филиппины впервые начали переговоры о зоне свободной торговли в 2015 году. Последний раунд переговоров состоялся в 2017 году, с тех пор они находятся в стадии заморозки. После прихода к власти Маркоса - младшего его администрация вновь начала заниматься этим вопросом. ЕС является четвертым по величине торговым партнером Филиппин. Товарооборот между странами составил €18,4 млрд в 2022 году.