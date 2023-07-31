СМИ: США из-за усиления мощи КНР стали опасаться за безопасность своих баз в регионе

Газета Global Times пишет, что Соединенные Штаты, по мнению аналитиков, считают, что их союзники в лице Республики Корея, Филиппин и Японии находятся слишком близко от Китая

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Американские власти стали опасаться за безопасность своих баз в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) на фоне растущей военной мощи КНР, в связи с чем Вашингтон пытается укрепить собственные позиции путем милитаризации Австралии. Такую точку зрения приводит газета Global Times.

Как говорится в статье издания, Соединенные Штаты, по мнению аналитиков, считают, что их союзники в лице Республики Корея, Филиппин и Японии, которые относятся к так называемой первой цепи островов и выполняют роль передовых баз, находятся слишком близко от Китая. Поскольку КНР наращивает свой военный потенциал, их местоположение в случае возникновения конфликта более не является безопасным, как и остров Гуам, находящийся в так называемой второй цепи островов, отмечается в материале. Как пишет Global Times, Австралия больше удалена от Китая, поэтому США содействуют строительству баз на австралийской территории, усиливая ротацию и размещение там американских войск.

Газета приводит мнение военного эксперта Сун Чжунпина, считающего, что в случае войны Австралия, которой Вашингтон отводит роль "важной базы снабжения и склада боеприпасов", может "стать мишенью для атаки противника". "Чтобы обезопасить свою отечественную производственную базу, США пожертвуют Австралией", - утверждает эксперт.

Он отметил, что украинский конфликт выявил проблему нехватки производственных мощностей американского военно-промышленного комплекса, поэтому США "срочно пытаются восполнить" этот пробел. Сун Чжунпин добавил, что в соответствии с тихоокеанской инициативой сдерживания, выдвинутой в марте Вашингтоном, Пентагон будет стремиться создавать больше военных баз. "Поэтому Австралия и Гуам - важные сменные базы на случай конфликта", - пояснил он.

Как считает главный научный сотрудник Центра исследований государств Тихого океана при Университете Ляочэн Юй Лэй, с учетом нынешней стратегической линии, проводимой Белым домом в АТР, Вашингтон может предоставить Канберре больше современных вооружений и военных технологий, которые позволят повысить боеспособность австралийских войск. По его словам, существует риск передачи Австралии американского оружия массового поражения. "Это вызывает тревогу у соседних стран, например Индонезии и Индии", - сказал эксперт, слова которого приводит Global Times.

Как подчеркивается в статье газеты, китайские аналитики предупредили о более изменчивой и нестабильной ситуации в АТР, где Соединенные Штаты могут спровоцировать региональную гонку вооружений, сопровождающуюся более масштабными военными маневрами и дополнительным размещением оружия стратегического назначения.