Сброс в океан воды с АЭС "Фукусима-1" одобрили 58% участников опроса Yomiuri

Против этой операции высказались 30% респондентов

ТОКИО, 31 июля. /ТАСС/. Постепенный слив в океан в целом очищенной от радиоактивных веществ воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" поддержали 58% участников опроса, проведенного и опубликованного газетой Yomiuri. Против этой операции высказались 30% респондентов.

Набольшее количество поддержавших сброс воды зафиксировано в возрастной группе старше 60 лет. Такую операцию одобряют также 69% сторонников правящей Либерально-демократической партии Японии.

Общенациональный опрос проводился 28-30 июля путем случайной компьютерной выборки по стационарным и мобильным телефонам. В нем приняли участие около тысячи человек.

В баках на территории АЭС "Фукусима-1" скопилось более 1,25 млн тонн воды, которая использовалась для охлаждения реакторов, поврежденных в результате удара цунами в марте 2011 года. Правительство Японии утверждает, что вода в целом очищена от радиоактивных веществ и содержит только изотоп водорода (тритий).

В апреле 2021 года Токио принял решение слить в океан значительную часть этой воды. Содержание трития в ней предполагается перед сбросом довести путем смешения с чистой морской водой до одной сороковой от нормы безопасности, установленной Международной комиссией по радиологической защите и правительством Японии, и одной седьмой от допустимой нормы, установленной для питьевой воды Всемирной организацией здравоохранения. Сброс предлагается производить через специально построенный туннель в течение 30 лет под наблюдением Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). Эта организация 4 июля объявила, что планы Японии по сбросу воды с "Фукусима-1" соответствуют международным стандартам. Против сброса воды с АЭС в океан, в частности, решительно выступает правительство Китая.