Оливер Стоун обвинил западные СМИ в искажении образа Путина

Режиссер отметил, что президент РФ во время съемок интервью называл Соединенные Штаты "американскими партнерами"

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Американский кинорежиссер Оливер Стоун обвинил западные средства массовой информации в искажении образа президента России Владимира Путина.

"Он не тот монстр, которым его изображает американская машина пропаганды", - заявил кинематографист в эпизоде подкаста Stay Free британского публициста и ведущего Расселла Брэнда. Он подчеркнул, что во время съемок интервью с российским лидером задавал ему прямые и честные вопросы и не заметил никакой воинственности в его риторике. Стоун обратил внимание на то, что Путин во время беседы всегда называл Соединенные Штаты "американскими партнерами".

"Россия и Китай, которые сейчас считаются нашими главными врагами, еще несколько лет назад были нашими потенциальными союзниками и друзьями, но мы упустили эту возможность", - отметил он.

Стоун - режиссер, сценарист и продюсер, обладатель трех премий "Оскар", пяти "Золотых глобусов" и премии BAFTA. В сентябре 2016 года он закончил работу над фильмом о президенте РФ "Интервью с Путиным", созданным на основе более чем десятка бесед с главой государства, которые состоялись на протяжении двух лет. В России и мире премьера картины прошла 12 июня 2017 года.