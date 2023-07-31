31 июля, 06:07
Ситуация в зоне нагорнокарабахского конфликта

В Ереване протестующие заблокировали вход в здание комитета Красного Креста

Они требуют освободить задержанного азербайджанскими силовиками жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна

ЕРЕВАН, 31 июля. /ТАСС/. Десятки студентов утром заблокировали вход в здание Международного комитета Красного Креста (МККК) в Ереване с требованием освободить задержанного азербайджанцами жителя Нагорного Карабаха Вагифа Хачатряна. Акцию транслируют в режиме реального времени местные порталы.

"Мы требуем, чтобы МККК предпринял конкретные шаги для освобождения Вагифа Хачатряна, а также созвал в Женеве специальную конференцию и осудил данный шаг Баку", - сказал один из участников акции.

Азербайджанские силовики задержали 68-летнего жителя Нагорного Карабаха, когда он с помощью МККК отправлялся в Армению для лечения. 

Теги:
АрменияСитуация в зоне нагорнокарабахского конфликта
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