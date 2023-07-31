31 июля, 06:15
Дело Дональда Трампа

Команда Трампа откроет фонд для компенсации судебных расходов его сторонников

Patriot Legal Defense Fund Inc. возглавит советник бывшего президента США Майкл Гласснер

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Команда бывшего президента США Дональда Трампа создаст фонд для сбора средств, которые покроют издержки, возникающие в результате судебных разбирательств в отношении его сторонников. Об этом сообщила газета The New York Times.

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По словам представителя предвыборного штаба Трампа Стивена Чуна, министерство юстиции "нападало на ни в чем не виновных американцев, связанных с Трампом". "Чтобы защитить этих людей от разорения и предотвратить разрушение их жизней, новый фонд поможет оплатить судебные издержки и защитить от незаконного преследования", - заявил он.

Фонд будет называться Patriot Legal Defense Fund Inc., и возглавит его советник Трампа Майкл Гласснер. Согласно информации издания, команда экс-президента с начала 2023 года потратила более $40 млн на юридические услуги. 

Теги:
СШАТрамп, ДональдДело Дональда Трампа
© Информационное агентство ТАСС
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