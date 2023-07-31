В Грузии задержали девять человек на митинге против прибытия лайнера из России

В МВД Грузии призвали протестующих не выходить за рамки закона о свободе собраний и выражения

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Сотрудники МВД Грузии в административном порядке задержали девять человек на акции против прибытия в Батуми круизного лайнера Astoria Grande из Сочи. Об этом сообщили в МВД Грузии.

"Несмотря на не одно предупреждение правоохранителей, участники акции не подчинились их законным требованиям, в результате чего девять человек были задержаны по статьям 166 (мелкое хулиганство) и 173 (неподчинение полиции) Кодекса административных правонарушений", - говорится в сообщении.

Ведомство призывает протестующих не выходить за рамки закона о свободе собраний и свободе выражения.

Круизный лайнер прибыл в Батуми на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. Время от времени возникали стычки с полицией. В порту дежурят усиленные наряды полиции. Территория порта оцеплена специальными железными ограждениями.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.