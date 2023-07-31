СМИ: часть стран ECOWAS готова направить войска для операции в Нигере при необходимости

По словам дипломата из Ганы, если страны сообщества "позволят этому перевороту состояться", тогда "демократия будет в большей опасности"

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Представители нескольких стран Экономического сообщества стран Западной Африки (ECOWAS) на чрезвычайном саммите в Абудже заявили о готовности в случае необходимости предоставить войска для проведения военной операции в Нигере на фоне госпереворота. Об этом сообщила радиостанция RFI со ссылкой на источники.

"С нашей стороны часть войск уже готова к возможной военной операции и находится недалеко от границы с Нигером", - сказал радиостанции неназванный дипломат из Нигерии.

Как уточнило радио, президент Нигерии Бола Тинубу "задал тон" на саммите ECOWAS, где в том числе обсуждалась возможность военной интервенции в Нигер. "С момента окончания последнего саммита в Бисау эксперты работают над созданием субрегиональных резервных сил. Работа практически завершена, и у нас есть средства для реализации нашей политики", - сообщил в этой связи радиостанции неназванный собеседник, имеющий отношение к ECOWAS.

В свою очередь дипломат из Ганы сказал радио, что если страны сообщества "позволят этому перевороту состояться", тогда "демократия будет в большей опасности", а ECOWAS станет "просто еще одним институтом".

Участники саммита ECOWAS ранее подтвердили, что по-прежнему считают Мохамеда Базума президентом Нигера. Они осудили попытку государственного переворота и незаконное удержание мятежниками президента, его семьи, а также членов правительства. Участники саммита решили ввести санкции против мятежников, включая закрытие границ с Нигером и запрет на авиасообщение. Также прекращаются все финансовые операции с республикой, замораживаются государственные активы Нигера в центробанках стран ECOWAS. В случае невыполнения требований саммита в течение одной недели государства - участники сообщества намерены "принять все меры, которые необходимы для восстановления конституционного порядка в Нигере" и "могут включать использование силы".