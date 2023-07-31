Военные власти Нигера обвинили Францию в подготовке военной интервенции

Официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман отметил, что в его распоряжении находится документ, который "уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу, чтобы освободить находящегося там президента Базума"

ПРЕТОРИЯ, 31 июля. /ТАСС/. Военные, совершившие в Нигере государственный переворот, обвинили Францию и ее союзников в намерении начать военную операцию с целью освободить отстраненного от власти президента страны Мохамеда Базума. С таким заявлением выступил по государственному телевидению официальный представитель созданного мятежниками Национального совета спасения родины полковник Амаду Абдраман.

Франция ищет возможности для военного вмешательства в дела Нигера, приводит его слова новостной портал Lesahel. Абдраман утверждал, что в его распоряжении находится документ, изданный от имени бывшего министра иностранных дел и сотрудничества Нигера Асуми Масуду, который "уполномочил Францию наносить удары по президентскому дворцу [в столице Ниамее], чтобы освободить находящегося там президента Базума".

Проверить подлинность документа из независимых источников пока не удалось. Масуду, который во время переворота находился за пределами Нигера, объявил себя временно исполняющим обязанности премьер-министра Нигера.

В столице Нигера расположена крупнейшая авиабаза Франции в этой части Африки, численность французского контингента составляет около 1,5 тыс. военнослужащих. На территории страны сейчас находятся военные подразделения Германии, Италии, США. Численность войск США достигает 1 тыс. человек, сообщало агентство Аssociated Press.