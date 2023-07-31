Иран поддержал мирные инициативы по Украине

В том числе речь идет о соответствующих переговорах, которые планируются в Саудовской Аравии

ДУБАЙ, 31 июля. /ТАСС/. Власти Ирана приветствуют любые инициативы, направленные на политическое урегулирование конфликта на Украине, в том числе соответствующие переговоры, которые планируются в Саудовской Аравии. Об этом сообщил официальный представитель МИД исламской республики Насер Канани Чафи.

"Мы приветствуем любые действия и инициативы, которые позволят достичь политического урегулирования украинского кризиса", - заявил он, комментируя информацию о мирных переговорах, которые ожидаются в начале августа в саудовском городе Джидда. Слова дипломата приводит иранское агентство Fars.