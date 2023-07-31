Премьер Нигера рассказал о состоянии президента республики

По словам Ухумуду Махамаду, глава государства чувствует себя хорошо, ожидает положительного развития ситуации

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Президент Нигера Мохамед Базум, захваченный вместе с семьей в ходе военного переворота, чувствует себя хорошо и рассчитывает на положительное развитие событий. Об этом заявил в интервью телеканалу France 24 премьер-министр страны Ухумуду Махамаду.

"Президент Базум сохраняет присутствие духа, он большой боец, опытный политик, это человек, который всегда говорил напрямую. Если он воспринял эту ситуацию с оптимизмом, то мы можем надеяться на то, что он верит в хорошее развитие обстоятельств", - сказал Махамаду, добавив, что президент "чувствует себя хорошо".

Глава нигерийского правительства записал данное интервью, находясь с визитом в Париже. Он подтвердил, что все еще является "главой правительства президента Мохамеда Базума", несмотря на то что глава МИД Нигера Асуми Масуду, также находившийся за пределами страны в момент переворота, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства. Премьер добавил, что недавно общался с Базумом по телефону и как раз "обсудил с ним желание дать это интервью".

Махамаду опроверг предположение ведущего программы о возможном уходе в отставку избранного президента. "В данном случае речь идет о госперевороте, а в таких обстоятельствах от президента не требуют отставки, потому что нет смысла, - пояснил он. - Ведь власть захватывается силой, это не добровольный уход с поста".