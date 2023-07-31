Премьер Нигера заявил об иностранном следе в протестах против Франции

Ухумуду Махамаду назвал необъяснимым всплеск антифранцузских выступлений в стране

ПАРИЖ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Нигера Ухумуду Махамаду назвал необъяснимым всплеск антифранцузских выступлений в стране и выразил уверенность, что за акцией протеста у посольства Франции в минувшие выходные стоят внешние силы.

"Это на самом деле необъяснимая концентрация [антифранцузских настроений]. Как вы знаете, существует целая сеть альтерглобалистов и других, которые только и стремятся вмешиваться в подобные события", - заявил он в интервью телеканалу France 24. Махамаду заверил, что в Нигерии "нет никаких антифранцузских настроений", и утверждал, что подобные события финансируются некими организациями извне.

"Как вы видели на последней манифестации, они [демонстранты] размахивали флагом другой страны, как будто Нигер не может обойтись без другой страны. Вы просите ухода Франции, нападаете на ее посольство и одновременно просите, чтобы другая страна пришла вас спасти. Это необъяснимо", - сказал он.

Махамаду в момент военного переворота в Нигере занимал должность премьер-министра и находился с визитом в Риме. И хотя после этих событий глава МИД Нигера Асуми Масуду, также находившийся за пределами страны, объявил себя исполняющим обязанности главы правительства, Махамаду в интервью France 24, которое он давал, находясь в Париже, заявил, что все еще является премьер-министром.

Демонстрация у посольства Франции

Как сообщило ранее Agence France-Presse, крупная демонстрация проходила 30 июля перед зданием посольства Франции в Ниамее. Протестующие выступали, в частности, против присутствия на территории страны иностранных войск. По данным радиостанции France Info, некоторые участники манифестации попытались поджечь двери здания. Радиостанция отмечает, что в ходе этой демонстрации некоторые участники размахивали российскими флагами, также звучали антифранцузские лозунги.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Париж не потерпит нападений на своих граждан и загранучреждения, пообещав дать решительный ответ, если такие инциденты произойдут.

28 июля заместитель главы МИД РФ Михаил Богданов, комментируя публикации западных СМИ якобы о причастности российских структур к событиям в Нигере, заявил в интервью ТАСС, что Россия не имеет к ним никакого отношения. По его словам, РФ никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Министр иностранных дел Сергей Лавров ранее назвал действия мятежников антиконституционными.