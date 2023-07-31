Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор экс-руководителям "Тут бай медиа"

Людмилу Чекину и Марину Золотову приговорили к 12 годам лишения свободы

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Верховный суд Белоруссии рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело в отношении бывших руководителей компании "Тут бай медиа" Людмилы Чекиной и Марины Золотовой, оставив в силе приговор в виде 12 лет лишения свободы.

"31 июля 2023 года апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Республики Беларусь приговор Минского городского суда от 17 марта 2023 года по уголовному делу в отношении Чекиной Л. Ю. и Золотовой М. В. оставлен без изменения, а апелляционные жалобы - без удовлетворения", - отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале пресс-службы Верховного суда.

В инстанции уточнили, что приговор вступил в законную силу.

Минский городской суд 17 марта приговорил бывших главного редактора художественно-редакционного отдела компании "Тут бай медиа" Золотову и генерального директора компании Чекину к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Золотова признана виновной в распространении материалов с публичными призывами к захвату государственной власти, насильственному изменению конституционного строя, совершенных с использованием СМИ, а также в умышленных действиях, направленных на возбуждение социальной вражды и розни. Чекина признана виновной в организации данных действий. Кроме того, Чекина признана виновной в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

По данному уголовному делу также арестованы, но затем отпущены на свободу под личное поручительство сотрудники компании Елена Толкачева, Ольга Лойко и Екатерина Ткаченко. В суд они не явились и скрылись за границей. Обвиняемые объявлены в розыск, против них дело было выделено в отдельное производство.

В июне 2022 года Экономический суд Минска признал ООО "Тут бай медиа" экстремистской организацией и постановил ликвидировать ее, а также запретил использование символики и атрибутики предприятия. В августе 2021 года по требованию МВД Белоруссии были признаны экстремистскими портал издания и его аккаунты в соцсетях и мессенджерах, их деятельность в стране запрещена.