Минобороны Греции по ошибке распространило фото секретной карты с брифинга замминистра

По данным портала politic.gr, распространение карты вызвало реакцию в соцсетях и, как ожидается, может привести к серьезной конфронтации на политической арене, так как Никос Хардалиас является кандидатом от правящей партии "Новая демократия" на пост губернатора области Аттика

АФИНЫ, 31 июля. /ТАСС/. Министерство национальной обороны Греции по ошибке распространило фотографию секретной карты военного объекта с брифинга заместителя министра Никоса Хардалиаса. Об этом сообщает греческий информационный портал politic.gr.

По его данным, Хардалиас находился в Салониках для осмотра армейских частей и систем пожарной безопасности после взрывов из-за лесного пожара на складе боеприпасов 111-го авиакрыла ВВС Греции около местечка Неа-Анхиалос (область Магнисия). Ведомство опубликовало фотографию с брифинга замминистра во время срочной проверки подразделений. На фото Хардалиас стоит перед подробной картой с топливным складом 873, на карте четыре раза нанесено слово "Секретно", пишет портал.

Он отмечает, что распространение карты вызвало реакцию в социальных сетях и, как ожидается, может привести к серьезной конфронтации на политической арене, так как Хардалиас является кандидатом от правящей партии "Новая демократия" на пост губернатора столичной области Аттика на предстоящих в октябре муниципальных выборах. Партия решила заменить им своего предыдущего выдвиженца - действующего губернатора региона Йоргоса Патулиса, который оказался в центре скандала, когда танцевал на мероприятии в столичном дворце конгрессов "Заппион" во время бушевавших в Аттике сильных лесных пожаров. Не исключено, что Патулис будет участвовать в муниципальных выборах в качестве независимого кандидата.