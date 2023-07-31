31 июля, 09:20

Военные Израиля и США начали учения, в ходе которых отработают захват судов в море

Учения продлятся две недели

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Израиль и США приступили к совместным военно-морским учениям, в ходе которых будут отработаны различные сценарии действий в открытом море, включая захват судов. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

По ее информации, учения начались в воскресенье и продлятся две недели, они будут включать тренировки как на суше, так и в море. В ходе учений военные двух стран будут практиковать "выявление и слежение в морском пространстве, инспекцию судов, поисково-спасательные сценарии", проведут "совместные тренировки по захвату судов или ответу на террористическую деятельность", говорится в сообщении.

Кроме того, в учениях примут участие военные ныряльщики, которые будут отрабатывать совместные погружения, поиск и нейтрализацию морских мин с использованием дистанционно управляемых подводных устройств, указали в армии. Пройдут также занятия по военно-морской медицине, добавили в пресс-службе.

"Это важные учения, предоставляющие возможность для совместного обучения, улучшения стратегических и оперативных навыков и укрепления совместного диалога между флотами [Израиля и США]. Кроме того, они помогают развивать региональные партнерства, направленные на предотвращение угроз, с которыми сталкивается регион", - заявили в израильской армии. 

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© Информационное агентство ТАСС
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