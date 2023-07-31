Участники астанинского процесса не обращались к Казахстану с просьбой об очередной встрече

АСТАНА, 31 июля. /ТАСС/. Государства - участники астанинского процесса по сирийскому урегулированию пока не обращались к казахстанской стороне с просьбой провести очередную встречу в таком формате. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра иностранных дел Казахстана Канат Тумыш.

"В настоящее время со стороны участников астанинского процесса в адрес МИД Казахстана какая-либо просьба [о проведении очередной встречи] не поступала", - сказал он.

Ранее спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД Михаил Богданов на полях форума Россия - Африка заявил в интервью ТАСС, что Казахстан согласился и дальше принимать у себя встречи в астанинском формате по Сирии.