Парламент Молдавии запретил лидерам оппозиционной партии "Шор" участвовать в выборах

Партия ранее была признана неконституционной

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии утвердил запрет на участие в выборах лидерам и активистам оппозиционной партии "Шор", которая ранее была признана неконституционной. Соответствующие поправки в Избирательный кодекс были утверждены во втором чтении голосами проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС).

"[Запрет] на срок от трех до пяти лет со дня вынесения постановления Конституционного суда об объявлении неконституционности политической партии - лица, которые на данный момент были членами исполнительного органа политической партии, занимавшие выборные должности или состоявшие в избирательных списках", - зачитала поправки председатель парламентской комиссии по вопросам права, назначениям и иммунитету Олеся Стамате.

В июне Конституционный суд (КС) Молдавии поддержал запрос правительства о запрете деятельности партии "Шор". В нем министерству юстиции предписано создать комиссию по ликвидации партии и исключению ее из регистра. Как пояснил председатель КС Николай Рошка, депутаты "Шор" сохранят мандаты в парламенте, но фракция будет расформирована, они будут действовать как независимые.

Шор заявил, что после консультации с юристами в ближайшие дни будут представлены конкретные решения, которые позволят членам партии продолжать свою политическую и социальную деятельность. Он обвинил власти в давлении на оппозицию.

Ранее в 2021 году в 101-местный парламент Молдавии прошли 5 членов партии "Шор", которая жестко критикует власть. В том же году с выборов на пост мэра второго по величине города Бельцы была снята вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер, которая оказалась победителем первого тура. В мае этого года представляющая партию Евгения Гуцул выиграла выборы главы Гагаузской автономии Молдавии, но также обвинила власти в препятствовании своему вступлению в должность.