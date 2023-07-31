Зеленский ввел в действие запрет на полеты БПЛА над пограничной зоной

Подписанный президентом Украины закон разрешает СБУ и полиции сбивать их в случае выявления нарушений

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, запрещающий беспилотным летательным аппаратам летать над пограничной зоной и разрешающий СБУ и полиции сбивать их в случае выявления нарушений. Об этом сообщил депутат Верховной рады Ярослав Железняк.

"Президент подписал законопроект о противодействии незаконному использованию беспилотников: о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о применении правоохранительными органами беспилотных воздушных судов и противодействии их незаконному использованию (№8185)", - написал он в своем Telegram-канале.

Согласно документу, вводится запрет любых полетов беспилотников над пограничной полосой, за исключением случаев, определенных кабинетом министров Украины, пунктами пропуска (пунктами контроля) через государственную границу Украины и контрольными пунктами въезда-выезда, а также объектами Госпогранслужбы.

Службе безопасности Украины, Нацгвардии и полиции предоставляются полномочия по предотвращению, выявлению и пресечению нарушений порядка и правил использования воздушного пространства Украины владельцами беспилотников, в том числе "путем принудительного прекращения полета беспилотного воздушного судна".