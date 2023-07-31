СМИ: число жертв нападения террориста-смертника на северо-западе Пакистана достигло 54

В медучреждениях проходят лечение 83 пострадавших

ИСЛАМАБАД, 31 июля. /ТАСС/. По меньшей мере 54 человека погибли в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана в результате взрыва, устроенного в воскресенье террористом-смертником на съезде входящей в правящую коалицию партии "Собрание исламских богословов". Об этом сообщил телеканал Geo News со ссылкой на полицию.

По ее данным, рост числа погибших в результате теракта связан со смертью ранее доставленных в больницу лиц, получивших при взрыве тяжелые ранения и травмы. Отмечается, что сейчас в медучреждениях провинции проходят лечение 83 пострадавших в результате теракта.

30 июля террорист-смертник осуществил взрыв на съезде входящей в правящую коалицию партии. В зале, где проводилось мероприятие, находились 400 человек. Более 40 человек погибли на месте, в том числе генеральный секретарь партии Хар Зиаулла.

В Баджауре объявлено чрезвычайное положение. Больницы в столице провинции Пешаваре переведены на усиленный режим работы. Многие из раненых находятся в критическом состоянии.

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф распорядился начать расследование и найти виновных. Теракт осудили Афганистан, Иран, Саудовская Аравия, США и Турция.