Парламент Молдавии денонсировал соглашения об охране труда в рамках СНГ

Правительство республики приняло решение придерживаться стандартов ЕС

КИШИНЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Парламент Молдавии денонсировал соглашение с СНГ о сотрудничестве в области охраны труда, подписанное в Москве 9 декабря 1994 года. Такое решение было принято сразу в двух чтениях на заседании, которое транслировала пресс-служба кабинета министров.

Как говорится в пояснительной записке, в этой области правительством Молдавии принято решение придерживаться стандартов ЕС. Что касается находящихся в России граждан Молдавии, то эту сферу регулирует другое двустороннее соглашение. Там заверяют, что изменение не коснется работающих в России молдаван.

Отношение Молдавии к СНГ стало меняться после победы на президентских выборах в 2020 году Майи Санду, которая ни разу не участвовала в саммитах организации. За последние месяцы парламент принял решение о денонсации Конвенции о Межпарламентской ассамблее государств - участников СНГ, отозвав из нее своего представителя, также Молдавия вышла из ряда соглашений с Содружеством, в частности о деятельности в республике телерадиокомпании "Мир", об обмене информацией по вопросам охраны внешних границ, об общих условиях поставок товаров между организациями стран СНГ, а также о взаимодействии в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Всего по данным правительства, Молдавия подписала 330 соглашений в рамках Содружества.

Данный курс критикует молдавская оппозиция: бывший президент Молдавии и лидер Партии социалистов Игорь Додон считает, что он обернется катастрофой для экономики страны и ее граждан. Додон убежден, что Молдавия не выживет без тесного сотрудничества с СНГ, Евразийским экономическим союзом и Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала политику Кишинева на разрыв с СНГ двуличной, отметив, что, заявив о стремлении покинуть Содружество, власти Молдавии не торопятся отказываться от социально-экономических преимуществ участия в этом объединении.