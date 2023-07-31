Нетаньяху заявил, что протесты против его кабмина начались еще до анонса реформы суда

Премьер Израиля прокомментировал информацию о том, что подлинной причиной протестов в Израиле было несогласие оппозиции с результатами парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Массовые антиправительственные протесты в Израиле начались еще до того, как правящая коалиция представила проект судебной реформы, против которого сейчас выступают протестующие. Об этом напомнил израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью американскому телеканалу Fox News, запись которого в понедельник распространила канцелярия главы правительства.

"Организаторы демонстраций говорят об этом открыто", - сказал он в ответ на реплику ведущего о том, что подлинной причиной протестов в Израиле было несогласие оппозиции с результатами парламентских выборов, состоявшихся в ноябре 2022 года и принесших победу блоку правых и ультраортодоксальных сил во главе с партией "Ликуд" самого Нетаньяху.

"По сути, они [оппозиция] начали свои усилия задолго до того, как мы сформировали правительство или выдвинули проект судебной реформы. Они просто сказали: "Слушайте, это правоцентристское правительство, надо его снести", - продолжил премьер.

По мнению Нетаньяху, левоцентристские силы не имеют перспектив вернуться к власти по итогам новых выборов и поэтому оппозиция использует улицу, чтобы добиться отстранения правящей коалиции от руководства страной. "Они хотят левое правительство, они не хотят нас у власти, они хотят сами быть у власти, при этом они не могут добиться этого через выборы, поэтому они пытаются сделать это за счет массовых нарушений порядка, блокируя дороги, разжигая костры, блокируя аэропорт и тому подобное", - уверен израильский премьер.

Кроме того, лидеры протеста "собрали группу отставных генералов", которая практически выдвигает правительству ультиматум, требуя отказаться от судебной реформы и угрожая в противном случае призвать военных к массовому неповиновению, добавил Нетаньяху. "Скажу вам так: день, когда избранное правительство Израиля поддастся угрозам бывших генералов, будет концом демократии. И мы не дадим этому случиться", - сказал он.

Нынешнее правительство во главе с Нетаньяху было сформировано в конце 2022 года, а в январе этого года выдвинуло проект реформы судебной системы, предусматривающий ограничение полномочий Верховного суда и предоставление исполнительной ветви власти права контролировать отбор судей. Этот план сразу вызвал ожесточенные протесты оппозиции, по мнению которой реформа в таком виде подорвет основы демократии. Акции протеста не прекращаются уже 30 недель.