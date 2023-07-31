Германия приостановила бюджетную поддержку Нигера

Представитель МИД Себастьян Фишер заметил, что в эвакуации граждан ФРГ из африканской республики пока нет необходимости

БЕРЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Власти Германии ввиду военного переворота в Нигере приостановили оказание бюджетной поддержки африканской стране и помощи в целях развития. Об этом на брифинге в Берлине заявил представитель МИД ФРГ Себастьян Фишер.

"Мы приостановили все прямые выплаты поддержки правительству Нигера", - сказал Фишер. В свою очередь представитель Министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Катарина Куфен также сообщила о приостановке взаимодействия с Нигером в целях развития. "Сегодня утром было принято решение приостановить все двустороннее сотрудничество в целях развития", - резюмировала она.

Комментируя вопрос о возможной эвакуации граждан ФРГ из Нигера, представитель МИД Германии заметил, что в этом пока нет необходимости. В то же время он подчеркнул, что сегодня кризисный штаб при правительстве ФРГ проведет заседание по ситуации в Нигере и снова внимательно рассмотрит эту тему. "Однако до сих пор не было никаких указаний на конкретную угрозу немецкому персоналу из-за путча в Нигере", - резюмировал Фишер.

Ситуация в Нигере, по его словам, меняется, сохраняется вероятность провала путча.