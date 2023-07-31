Глава КНШ Южной Кореи призвал готовиться к "провокациям КНДР" и дать на них жесткий ответ

Заявление было сделано во время проверки боевой готовности войск

СЕУЛ, 31 июля. /ТАСС/. Председатель Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея Ким Сын Гём приказал "беспощадно" наказывать противника посредством "подавляющего" ответа в случае провокации со стороны КНДР. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Заявление было сделано во время проверки боевой готовности войск.

"Противник может внезапно совершить провокацию, направленную на слабые места наших вооруженных сил. Я призываю вас сосредоточиться на реальной боевой подготовке и отработке боевых действий с осознанием того, что противник может появиться в любой момент. Провокация - вопрос времени", - заявил Ким Сын Гём во время своего визита на главный аванпост 5-й пехотной дивизии.

Председатель КНШ проинспектировал штаб 5-го армейского корпуса и главный аванпост 5-й пехотной дивизии в связи с возможной провокацией со стороны Пхеньяна во время совместных военных учений Ulchi Freedom Shield (UFS) США и Республики Корея, которые пройдут в августе.

Он поручил войскам "беспощадно карать" противника, если тот попытается что-либо предпринять.

По словам наблюдателей, напряженность нарастает из-за предстоящей встречи глав США, Японии и Республики Корея для обсуждения ситуации вокруг КНДР. Саммит пройдет 18 августа в загородной резиденции американского лидера в Кэмп-Дэвиде (штат Мэриленд) под Вашингтоном.