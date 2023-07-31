Мэр Тбилиси назвал протест в связи с лайнером из РФ направленным против страны

Каха Каладзе выразил благодарность сотрудникам грузинской полиции, которые обеспечивали порядок на акции протеста

ТБИЛИСИ, 31 июля. /ТАСС/. Генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе считает, что акция протеста, которую устроили представители оппозиции в Батуми в связи с прибытием пассажирского лайнера Astoria Grande из РФ, на самом деле была направлена против мирного развития республики.

"Двери Грузии открыты для туристов. Ими могут быть русские, европейцы, американцы. Я не вижу в этом проблемы. Пусть приезжают, а что самое главное уважают Конституцию Грузии, соблюдают законы. Пусть тратят деньги. Эти деньги ведь поступают в экономику Грузии. Этот протест опять-таки направлен против Грузии. Им (оппозиции - прим. ТАСС) не нравится, что в стране мир", - сказал Каладзе грузинским журналистам.

Генсек правящей партии также выразил благодарность сотрудникам грузинской полиции, которые обеспечивали порядок на акции протеста. "Полиция Грузии в рамках закона будет защищать всех, будь-то граждане России, Азербайджана, Армении или Америки. Я хочу поблагодарить министра внутренних дел и полицию Грузии. Они всегда стоят на страже мира. Они ценою своей жизни защищают интересы нашей страны", - добавил он.

Круизный лайнер прибыл в Батуми в понедельник на рассвете. С поздней ночи там собрались представители оппозиционных партий и гражданского общества. Они утверждают, что на борту лайнера находятся люди, которые поддерживают военные действия на Украине, а также выступают за отделение Абхазии от Грузии. Время от времени возникали стычки с полицией. В порту дежурят усиленные наряды полиции. Территория порта оцеплена специальными железными ограждениями. Корабль по-прежнему находится в Батуми.

Это не первый протест против лайнера Astoria Grande в Грузии. Вечером 27 июля более сотни граждан Грузии также собрались в Батуми на пристани с плакатами, протестуя против прибытия круизного лайнера с российскими туристами на борту. Недовольство граждан вызвали в том числе комментарии некоторых пассажиров местным СМИ о том, что они бывали в Абхазии. Это нарушает грузинское законодательство, разрешающее посещать Абхазию и Южную Осетию только с подконтрольной властям Грузии территории. Одна из российских гражданок, в частности, сказала местному телеканалу, что Россия освободила Абхазию от грузин, что вызвало негативную реакцию в обществе. Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала прибытие в Батуми лайнера российской провокацией.

Агентство морского транспорта Грузии 25 июля опубликовало заявление, в котором пояснило, что Astoria Grande выполняет коммерческий рейс, ходит под флагом Палау и обслуживает турецкую круизную компанию. Судовладельческая компания, как отметили в агентстве, зарегистрирована на Сейшельских Островах и не находится под санкциями.